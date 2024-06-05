刻印機　ＨＡＲＰ社　指輪彫刻機　彫金工具

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商品詳細
ＨＡＲＰ社製です。金と銀とプラチナのリングの内側に英数字を刻印するのに使用していました。古いですがまだまだ使用できます。中古ですので几帳面方は御控えください。
http://narcologia.ru/goods/sucrose589340.html
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