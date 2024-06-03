新品✨ ノースフェイス　ホワイトレーベル　 リモフリース　ボア　パーカー

『お値下げ不可』送料無料ノースフェイス ホワイトレーベル リモフリース ボア モコモコ型番:NJ4FN60Jサイズ:L着丈:約69cm肩幅:約51cm袖丈:約61cmユニセックス/男女兼用カラー:アイボリー ホワイト ZIPラインとポケット部分のカラー配色がポイントのボアフリースジャケットです。柔らかく軽やかなボア素材を使用しているので、重さがなく気軽に羽織っていただけます。ドロップショルダーのゆったりした作り、身幅も細すぎず広すぎず、ちょうど良いサイズ感。大きめサイズを選べば、中にスウェットやパーカーを着こんでも、ごわつきにくいのが嬉しいポイント◎スタンドカラーなので、ジップを閉めれば首元まで暖かく防寒対策もバッチリ。パーカー付きS2管理番号11700



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