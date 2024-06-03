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- 新品✨ ノースフェイス ホワイトレーベル リモフリース ボア パーカー
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商品詳細
『お値下げ不可』送料無料ノースフェイス ホワイトレーベル リモフリース ボア モコモコ型番:NJ4FN60Jサイズ:L着丈:約69cm肩幅:約51cm袖丈:約61cmユニセックス/男女兼用カラー:アイボリー ホワイト ZIPラインとポケット部分のカラー配色がポイントのボアフリースジャケットです。柔らかく軽やかなボア素材を使用しているので、重さがなく気軽に羽織っていただけます。ドロップショルダーのゆったりした作り、身幅も細すぎず広すぎず、ちょうど良いサイズ感。大きめサイズを選べば、中にスウェットやパーカーを着こんでも、ごわつきにくいのが嬉しいポイント◎スタンドカラーなので、ジップを閉めれば首元まで暖かく防寒対策もバッチリ。パーカー付きS2管理番号11700
http://narcologia.ru/goods/protein524234.html
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