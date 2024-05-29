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美品✨PORTER \u0026 UNITED ARROWS コラボ　マルチケース　長財布
商品番号 I21854397303
商品名

美品✨PORTER \u0026 UNITED ARROWS コラボ　マルチケース　長財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます！商品名PORTERUNITEDARROWSコラボポーター　ユナイテッドアローズマルチケースパスポート収納長財布ユニセックス　レディース　メンズ状態目立つキズ、汚れ等ありません。サイズ（cm）　マチ：2.5　横：22　高さ：14　送料　無料出荷日　ご注文後、翌日、もしくは翌々日返品処理　明らかに写真の状態と大きな乖離（キズ、スレ等）　があった場合、返品交渉承ります。製品補足カード入れ　6小銭入れ札入れ内部チャック開閉ペン収納パスポート収納素材　レザー　シボ加工カラー黒　ブラック　ゴールド海外旅行、国内旅行、出張等、お出かけの際にとても便利なマルチケースです。ご検討宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/recommended688490.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador931706.html
http://narcologia.ru/goods/procurement96733.html
PORTER \u0026 UNITED ARROWS コラボ マルチケース 長財布 - 長財布
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