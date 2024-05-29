美品✨PORTER \u0026 UNITED ARROWS コラボ　マルチケース　長財布

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます！商品名PORTERUNITEDARROWSコラボポーター ユナイテッドアローズマルチケースパスポート収納長財布ユニセックス レディース メンズ状態目立つキズ、汚れ等ありません。サイズ（cm） マチ：2.5 横：22 高さ：14 送料 無料出荷日 ご注文後、翌日、もしくは翌々日返品処理 明らかに写真の状態と大きな乖離（キズ、スレ等） があった場合、返品交渉承ります。製品補足カード入れ 6小銭入れ札入れ内部チャック開閉ペン収納パスポート収納素材 レザー シボ加工カラー黒 ブラック ゴールド海外旅行、国内旅行、出張等、お出かけの際にとても便利なマルチケースです。ご検討宜しくお願いします。
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