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PS4 本体 コントローラー2体 バイオハザード
商品番号 O19748247722
商品名

PS4 本体 コントローラー2体 バイオハザード
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 8,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入したプレイステーション4です。ゲームにすぐ飽きたため使用回数も10回程です。自宅保管していた為、目立たない程度ですが少し傷や汚れなどあります。写真を見た上で、気にならない方のみご購入お願いします。本体動作確認済初期化済箱無しPS4本体プレイステーション4プレステ4コントローラーバイオハザードPlayStationソニーSONY純正品ゲームプレステ
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