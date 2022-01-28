グラディウスII -GOFERの野望-【・FC日本版】

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商品詳細
■商品説明『グラディウスII-GOFERの野望-』はコナミよりリリースされた、横スクロール型のシューティングゲーム。1988年に業務用アーケードゲームのシステム基板「TWIN16」第2弾タイトルとして稼働した。日本国外版の名称は『VULCANVENTURE』。モード：シングルプレイヤーコンピュータゲームプラットフォーム：FC販売元：コナミグループ、コナミデジタルエンタテインメント、ハムスター開発元：コナミグループ、ハムスタージャンル：一騎当千方式のシューティングゲーム、Scrollingshooterリリース日：1988年12月16日■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A＊外箱汚れあり■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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