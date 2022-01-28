グラディウスII -GOFERの野望-【・FC日本版】

■商品説明『グラディウスII-GOFERの野望-』はコナミよりリリースされた、横スクロール型のシューティングゲーム。1988年に業務用アーケードゲームのシステム基板「TWIN16」第2弾タイトルとして稼働した。日本国外版の名称は『VULCANVENTURE』。モード：シングルプレイヤーコンピュータゲームプラットフォーム：FC販売元：コナミグループ、コナミデジタルエンタテインメント、ハムスター開発元：コナミグループ、ハムスタージャンル：一騎当千方式のシューティングゲーム、Scrollingshooterリリース日：1988年12月16日■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A＊外箱汚れあり■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo



グラディウス2



駿河屋 -<中古>グラディウスII(箱説なし)（ファミリーコンピューター）



グラディウスII 完全攻略テクニックブック



グラディウスII



FC版 グラディウス2（Gradius II）攻略：レトロゲーム攻略メモ



Gradius II (Original Soundtrack) | HMV&BOOKS online : Online ...



グラディウスII(FC版)攻略BD＆DVD-BOX / Y.Y.Y｜BEEP ゲームグッズ通販



ビックバイパー ゲーム「グラディウスⅡ」版



グラディウスⅡ逆順アレンジCD『逆ディウスⅡ～望野のアフーゴ～』頒布 ...



ＦＣ】グラディウスⅡ : だんぼーるはうすinブログ



グラディウスII -2



【PLUM】PP157)1/144 ビックバイパーver.グラディウスII - ホビーボックス



駿河屋 -<中古>FC グラディウスII 完全攻略テクニックブック（ゲーム ...



グラディウスII 箱説有 FCファミコン



グラディウスⅡ ノーミスクリア