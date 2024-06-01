

M3752●江戸明治和本等＞〈長歌〉女庭訓 明治13年 橘東世子 M3752●江戸明治和本等＞〈長歌〉女庭訓 明治13年 橘東世子



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M3752●江戸明治和本等＞〈長歌〉女庭訓 明治13年 橘東世子 M3752●江戸明治和本等＞〈長歌〉女庭訓 明治13年 橘東世子



M3752●江戸明治和本等＞〈長歌〉女庭訓 明治13年 橘東世子 M3752●江戸明治和本等＞〈長歌〉女庭訓 明治13年 橘東世子



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●江戸明治和本●〈長歌〉女庭訓明治13年橘東世子【判型】半紙本1冊。縦223粍。【作者】橘東世子（東世）作。橘道守書。【年代等】明治13年8月刊。［東京］椎本文庫（橘道守）蔵板。［信州佐久］浅井増太ほか売出。【備考】分類「往来物」。『〈長歌〉女庭訓』は、夫への仕え方を説いた長歌形式の教訓。「天皇（すめろぎ）の、遠き御代より、女子（おみなご）と、生れつる身は、吾父の、家をば継かず、我母の、家には住ず、夫（せ）とたのむ、男にそひて、その家を、家と住べき、ことわりに、定まりたれば、夫の父を、ちゝといたゞき…」と筆を起こし、「夫の命にかしづきてつかへまつらん心得」を縷々述べる。末尾に「をし出る枝より花もうつろへば、奥ゆかしくて香に匂はなん」「おりたちて夫（つま）に従へ陸奥の、けふの細布むねあはずとも」など反歌八首を付す。本文を大字・4行・稀に付訓で記す。なお、筆耕の橘道守は作者の子である。★原装・題簽付・状態良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。