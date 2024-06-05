井上雄彦　画集 WATER 墨　pepita BRUTUS 半月　満月

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商品詳細
井上雄彦 画集WATER墨 pepitaBRUTUS半月 満月状態は写真でご確認下さい。古い商品のため多少の汚れやヨレがあります。BRUTUSは本自体が曲がってるのと、付録のポスターは上の部分少し破れてます。写真5.6枚目バラ売りはしませんのでよろしくお願いします。多少の値段交渉受け付けますのでコメント下さい。 #井上雄彦 #バガボンド
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