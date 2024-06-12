ニンテンドーゲームキューブ

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NINTENDO GAMECUBE シルバー【メーカー生産終了】 NINTENDO GAMECUBE シルバー【メーカー生産終了】

ゲームキューブ本体⇒美品コントローラー紫2個クリア紫2個⇒美品⇒初期3個中期1個コントローラー外箱・内袋⇒美品AVケーブル外箱⇒綺麗内袋説明書アダプタ説明書⇒美品純正内袋内仕切外箱⇒極美品ゲームボーイプレイヤ⇒美品スタートアップディスク⇒傷有り説明書⇒美品外箱⇒極美品ワイヤレスGBAアダプタ⇒動作未確認GBAケーブル・説明書⇒動作未確認マリオマイク⇒動作未確認メモリーカード251説明書シール外箱⇒美品ソフト23本⇒傷有り⇒動作未確認スーパーマリオサンシャインスーパーマリオストライカーズ⇒どちらも説明書無し動作未確認⇒ジャンク扱いになります。主観ですが、旧式のゲーム機器にしては、かなり綺麗な商品だと思います。最終値下げになります