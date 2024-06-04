新品未開封 限定版 グランブルーファンタジー ヴァーサス プレミアムエディション

「PS4用ソフトGRANBLUEFANTASYVersus」新品未開封ですが、初期傷・擦れ等がある場合がございます。ご了承下さい。≪封入特典≫「グランブルーファンタジー」連動用プロダクトコードヒヒイロカネ×1、金剛晶×1、セフィラ玉髄×1、ダマスカス骸晶×10のうちいずれか1つ≪プレミアムエディション同梱物≫・描き下ろし豪華特製BOX・特製サウンドトラックCD・特製アートブック・キャラクターパス・PlayStation4用テーマ・PlayStationNetwork用アバターセット・カラーパック他サイトでも出品中のため予告なく終了する可能性があります。グラブル ヴァーサス バーサス



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グランブルーファンタジー ヴァーサス プレミアムボックス【限定版同梱物】描き下ろし豪華特製BOX・特製サウンドトラックCD・特製アートブック・キャラクターパス・PS4テーマ・PSNアバター・カラーパック 同梱 & 【同梱特典】グランブルーファンタジー ゲーム内アイテムコード 同梱 - PS4



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