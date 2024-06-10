山﨑晶吾 2021-2022 カレンダー

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山﨑晶吾さん2021-2022壁掛けカレンダー【商品の状態】新品未使用です。袋に入れて保管しておりました。名前の部分を白く加工しております。本体は美品です。【梱包・発送について】プチプチ＋水濡れ防止対策をして発送致します。即購入OKです！お値下げ、お取り置き、出来かねます。 初期状態から細かな傷等付いている場合もございますので、ご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。