簿記2級・3級　まとめ売り

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商品詳細
ページをご覧くださりありがとうございます。自宅保管をしておりましたが、全て未使用です。総額23,540円相当＋DVD2枚（8.10）のところ、20,000円＋DVD2枚（8.10）で出品します。最新の版ではない可能性がございますので、この点よくご確認いただいた上でのご購入をお願いいたします。1.「みんなが欲しかった!簿記の教科書日商2級商業簿記」第9滝澤ななみ定価：¥1400（税別）2.「みんなが欲しかった!簿記の教科書日商2級工業簿記」第5版滝澤ななみ定価：¥1400（税別）3.「みんなが欲しかった!簿記の問題集日商2級商業簿記」第9版滝澤ななみ定価:￥1300（税別）4.「みんなが欲しかった!簿記の問題集日商2級工業簿記」第8版滝澤 ななみ定価：¥1300（税別）5.「究極の仕訳集日商簿記2級」第6版定価：¥1000（税別）6.「みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級商業簿記」第9版対応DVD定価：¥6000（税別）7.「みんなが欲しかった簿記の教科書日商2級工業簿記」第5版対応DVD定価：¥6000（税別）8.「日商簿記独学道場問題演習DVD日商2級商業簿記・工業簿記」9.「みんなが欲しかった!簿記の教科書日商3級商業簿記」第8版対応DVD定価：¥3000（税別）10.「日商簿記独学道場問題演習DVD日商3級商業簿記」#滝澤ななみ#滝澤_ななみ#本#社会／一般
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