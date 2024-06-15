動作確認済 PS4 CUH-2200 1TB

ご覧頂きありがとうございます。●商品名PS4CUH-22001TB●容量大容量1TB内蔵●内容(写真2)PS4本体付属コントローラー×1電源コードUSBケーブルHDMIケーブル外箱スタンド式充電器純正コントローラー×1ソフトFFXV●動作(写真3)テレビ接続及び動作確認済み●状態説明書無し本体付属コントローラー多少の傷(写真6)本体外箱中の一部切り取り(写真7)スタンド式充電器外箱の初期テープ跡(写真8)●説明箱内部の一部切り取りがありますが、蓋は閉まります。本体やゲームソフトはほぼ使用していないため状態は綺麗です。本体は既に初期化済みです。即購入も可能です。入用なためお値下げ交渉は出来かねますのでご了承ください。ご購入後の返品は出来かねますのでご了承ください。●お届け日時ご入金確認後１〜2日でご郵送いたします。(土日祝日は除く)●送料出品者負担#PS4#ゲーム#プレステ4#PlayStation4#コントローラー#FFXV#プレステ4本体



動作確認済み】 ps4 本体 2200 薄型最新 PlayStation®4-



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