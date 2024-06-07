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XG ハーヴィー タワレコ 渋谷店 限定 トレカ ラキドロ HARVEY
商品番号 H80495708318
商品名

XG ハーヴィー タワレコ 渋谷店 限定 トレカ ラキドロ HARVEY
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 4,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★タワレコ渋谷店限定　ラキドロハーヴィー即購入可24時間以内発送スリーブ→硬質ケース→水濡れ防止にて発送いたします海外製品のため初期キズ、スレ等ある場合がございます。すり替え防止の為、返品交換はお受け出来ませんのでご了承下さい。他サイトにも出品しておりますので予告なく削除する場合がございます。よろしくお願い致しますm(__)mNEWDNAトレンディングカードトレカアルバム#XG#XGALX#AVEX#エイベックス#SHOOTINGSTAR#シューティングスター#LEFTRIGHT#レフトライト#MASCARA#マスカラ#TippyToes#ティピートーズ#CHISA#チサ#HINATA#ヒナタ#JURIN#ジュリン#HARVEY#ハーヴィー#JURIA#ジュリア#MAYA#マヤ#COCONA#ココナ
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