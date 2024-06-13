NBAカード デニス・ロッドマン

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商品詳細
人気タイトルシリーズ…スポーツ…NBAカード、バスケットボールPISTONSWINGAME1・デニス・ロッドマン1990年のファイナルのカードになります。33年前のカードなので、かなり綺麗で貴重かと思います！写真が全てになりますので、商品の状態は画像にてご確認下さい！購入後のキャンセルは受付できません！すり替え防止の為、商品受取後の返品はご遠慮ください！郵送事故等は責任を負いかねます！御了承下さい。発送する際は、袋＆プチプチ＆段ボールで挟んで梱包して発送します。購入時間の早い方を優先させて頂きますのでご了承ください。その他…アニメ、マンガ、コミック、映画、ゲーム、ジャンプ、ドラゴンボール、ONEPIECE、フィギュア、プライズ、ワーコレ、スーパーファミコン、PlayStation、Switch、一番くじ、スラムダンク、Bリーグ、NIKE
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