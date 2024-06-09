ゲームウォッチMARIO'S Bombs Away パノラマスクリーン

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商品詳細
MARIO'SBOMBSAWAY本体のみです。こちらレトロ品としてはかなり美品だと思われます。動作確認済みです。希少性が高いレトロゲームとなっております。ノークレームノーリターンでお願いします。質問等ありましたら、ぜひコメントいただければと思います。MARIO'SBombsAway#パノラマスクリーン#マリオ#ゲーム＆ウォッチ
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