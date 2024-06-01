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心臓リハビリテーション必携 : 指導士資格認定試験準拠
商品番号 B93019079012
商品名

心臓リハビリテーション必携 : 指導士資格認定試験準拠
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

「心臓リハビリテーション必携:指導士資格認定試験準拠」日本心臓リハビリテーション学会定価:￥6000#日本心臓リハビリテーション学会#本#自然／医療・薬学・健康表紙のめくれや反り、擦れ、傷あります。写真をご確認ください。書き込みなく、中は綺麗な状態なので読む分には問題ないかと思います。中古品である事をご理解いただける方のみご購入下さい。
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