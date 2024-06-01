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商品詳細
「心臓リハビリテーション必携:指導士資格認定試験準拠」日本心臓リハビリテーション学会定価:￥6000#日本心臓リハビリテーション学会#本#自然／医療・薬学・健康表紙のめくれや反り、擦れ、傷あります。写真をご確認ください。書き込みなく、中は綺麗な状態なので読む分には問題ないかと思います。中古品である事をご理解いただける方のみご購入下さい。
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