呪術廻戦 全18巻既刊セット+0.5巻

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「呪術廻戦0.5巻+1巻～18巻既刊セット」芥見下々1冊定価:￥440アニメ化放送されてます呪術廻戦の全18巻セットになります。8巻が今放送中の巻になります。0.5巻と合わせ19冊セットです。薄いヤケがある巻も有りますが殆どは綺麗めの良品になります。16巻だけ表側表紙カバーに曲がり有りますので少しお安めのお値段に設定してます。(写真6～8枚目)お値下げ不可、バラ売り不可で宜しく御願い致しますm(*__)m#芥見下々#芥見_下々#本#コミック／コミック