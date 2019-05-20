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★期間限定割引中★ PS4とPSVRのセット
商品番号 K84802452472
商品名

★期間限定割引中★ PS4とPSVRのセット
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【PlayStation4ジェット・ブラック1TB(CUH-2100BB01)】利用しなくなったので出品します。□同梱物本体×1ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK4)ジェット・ブラック(CUH-ZCT2J)×1電源コード×1color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ【PlayStationVR“PlayStationVRWORLDS\"特典封入版　CUHJ-16012】購入してから1年ほどですがほとんど利用していない為出品します。PSVRとPSCameraのセットに特典としてPSVR用ソフトウェア『PlayStationVRWORLDS』のダウンロード版が付属した「PlayStationVR“PlayStationVRWORLDS\"特典封入版」□同梱物VRヘッドセット×1PlayStationCamera×1PlayStationCameraアダプター×1プロセッサーユニット×1HDMIケーブル×1USBケーブル×1ステレオヘッドホン（イヤーピース一式）×1電源コード×1ACアダプター×1#ソニー#SONY#プレイステーション4#PS4#PSVR値段交渉があればコメント下さい。バラ売も可能ですが、基本セットでの出品となります。購入時の金額¥72,000
http://narcologia.ru/goods/peroration105215.html
http://narcologia.ru/goods/Addict997618.html
http://narcologia.ru/goods/protein27434.html
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