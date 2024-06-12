天妖　東學　PARCO出版　画集　大型本

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天妖東學劇団「維新派」のアートディレクションを筆頭に、日本の演劇・舞台シーンにおけるチラシデザインを200種以上も手がけてきた関西の異端的グラフィックデザイナーにして、絵師「東學」。父は、京都の扇絵師・東笙蒼、その純日本的な血から生み出される墨画は、数多くの熱狂的なファンを持つ、細密な線で描かれたその画面には、日本という場所がもつ美意識が凝縮され、色を排除した墨だけの画面でありながら、観るものに強烈な色彩感覚をもたらす、本書は「女」と「花」を取材に、現代浮世絵の最高峰を極めた作品を一堂に収録したA3版変形 116項墨画作品51点ーオールカラーテキストー活版印刷 用紙ー特漉き和紙 上製本・刺繍入り布貼り・箱入り・輸送用箱付き刊行日 2008年1月刊行部数 500部限定 エディションナン バー入り定価59850円発行元 PARCO出版唐十郎寺山修司渋沢龍彦生田耕作種村季弘三島由紀夫赤江瀑中井英夫夢野久作土方巽江戸川乱歩エンルスト・フックス多賀新横尾忠則横尾龍彦村上隆杉本博司田名網敬一奈良美智河村康輔五木田智央小松美羽名和晃平井田幸真ロッカクアヤコ友沢こたお天野タケル花井祐介マーク・ゴンザレスハーモニー・コリンフェルメールピカソゴッホフランシス・ベイコンハンス・ベルメールNECKFACEリタ・アッカーマンアンゼルム・キーファ山下陽子建石修志清原啓子林良文松井冬子瀬戸照荒木経惟森山大道鈴木清中平卓馬志賀理江子アントワン・ダガタデヴィッド・リンチダイアン・アーバスアービン・ペンロバート・フランクウィリアム・クラインロバート・キャパマン・レイアダム・シフライアン・マッギンレーアンセル・アダムスリチャード・アヴェドンアレックス・ソスラリー・クラークジャク・ピアソンナン・ゴールディンサラ・ムーンテオ・ゴセリンゲルハルト・リヒターダミアン・ハーストヴォルフガング・ティルマンスサイ・トォオンプリー大竹伸朗大友昇平山本タカト丸尾末広日野日出志BanksyKawsKyne空山基