k-books ジークレー　複製原画　マシマサキ

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商品詳細
kブックスの抽選で当選し購入しました。あまりにもイラストが綺麗すぎて開封してしまいました。FGO好きの方どうですか。日焼けなど臭いには徹底していました。素人目線ですが目立つ汚れはないです。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic281637.html
http://narcologia.ru/goods/composite791254.html
http://narcologia.ru/goods/assessor858303.html
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