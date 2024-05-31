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PSソフト モータルコンバット２
商品番号 T19270454546
商品名

PSソフト モータルコンバット２
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 8,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品説明●PSソフト「モータルコンバット２」になります。動作確認済みです。ディスク盤面ほぼキズ無し（少しホコリの付着有り）で説明書の状態も良好だと思います。中古品となりますので些細にこだわる方はお控えください。●発送方法●らくらくメルカリ便（追跡有り・ポスト投函）となります。発送日はご入金確認後の1～2日以内を予定しています。水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチに包んで発送致します。
http://narcologia.ru/goods/rouge140510.html
http://narcologia.ru/goods/kindness743305.html
http://narcologia.ru/goods/diamond324858.html
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