ジョジョの奇妙な冒険 文庫版 1〜5部全巻セット＋おまけ

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商品詳細
ジョジョの奇妙な冒険 文庫版 1〜39巻死刑執行中脱獄進行中 文庫版1〜5部までの全巻セット＋おまけ1冊です。※6部は含まれておりません。トラブル防止の為、商品状態は写真でのご確認をお願いします。10数年前に新品で購入し、暗所にて保管いたしました。古いものですが、状態はそれなり良好かと思います。#荒木飛呂彦#荒木_飛呂彦#本#コミック／コミック
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