【絶版】地球音楽ライブラリー「エマーソン、レイク＆パーマー」

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商品詳細
TOKYOFM出版、1996年発行。商品の大まかな状態は画像をご確認ください。画像では分かりにくいですが、細かいスレ傷有ります。購入してパラパラと見ただけなので、開きクセは有りません。裏表紙の上部に傷が有ります。表紙の\"背\"が退色しています。神経質な方は購入をお控えください。#EMERSON,LAKE\u0026PALMER#EL\u0026P#ELP#KeithEmerson#GregLake#CarlPalmer#エマーソン、レイク\u0026パーマー#キース・エマーソン#グレッグ・レイク#カール・パーマー#プログレッシヴロック
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