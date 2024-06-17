M3612○江戸明治和本等＞女遊学操鑑（文化13年）☆ゆうパック着払い ...

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●江戸明治和本●〈百人一首・女用文章〉女遊学操鑑（文化13年）★ゆうパック着払い【判型】大本1冊。縦266粍。【作者】下河辺拾水画。【年代等】天明3年1月初刊。文化13年再刻。［京都］菊屋七郎兵衛ほか板。【備考】分類「百人一首」。袋綴じ展開収録（見開き図再掲）。『〈百人一首・女用文章〉女遊学操鑑（文化13年）』は、「百人一首」と「女用文章（四季文づくし）」を合綴したうえに種々の付録記事と収録した往来物。巻頭に「和歌之三神」など色刷り口絵2葉を掲げ、前付に「婦人評林」「女宗が貞節」「染殿皇后」「鄙卑が妻」「典侍直子」「女一宮紀伊」「たらし姫」「女中諸式礼」「祝言之式法」「結納進物目録次第」「女子之三習」「婚礼聟方之式法」「三十六歌仙之図」「御厨子・黒棚飾様之図」「祝言銚子・提子・瓶子之図」「五節句の事」「書初并七夕之詩歌」「色紙・短冊書様之事」「琵琶・琴・三味線の図并由来」「貝合の事并ならべ様の図」「女中生花の図」「小笠原流折形図」「和歌二聖人之像」「六歌仙」を掲げ、「百人一首」の頭書に「伊勢斎宮倭姫伝記」「和漢賢女鑑」「産帯秘鑑」「婦人諸教訓」「京女郎詞よせ」「女中相生の名尽」「新撰六十図」「男女相生鑑」「万染物の秘伝」「万しみ物おとし様」「婦人諸病妙薬尽」「婦人日用日取の事」「不成就日」「十二月大和言葉」「六所之玉川」「百人一首読人并歌のよみくせ」「十干之図」「十二支之図」を載せる。また、後半の「女用文章（四季文づくし）」は、宝暦13年刊『〈万宝調法〉女用文文庫』（西川祐信画）と同内容で、全て散らし書きで、「初春の文」～「年の暮の文」の11通（いずれも五節句・四季に伴う内容）と、「あらましの文」～「金銀もたせ遣す文・同返事」の往復40通（季節の見舞状、通過儀礼に伴う文、貸借・贈答・取引に関する文など）を載せる。ただし頭書は一新しており、「今川になぞらへ女いましめの条々（貞享板系統『女今川』）」「染色名寄続文」「謡づくしの文」「十二月の文」「女節用字づくし」「婦人身持鑑」「源氏物語引歌」「女中文の封じ様并脇付」を収録する。★原装・題簽欠・状態概ね良好。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。