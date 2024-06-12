NINTENDO SWITCH 任天堂スイッチ 本体バッテリー強化版

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッド型番：HAD-S-KABAA定価:32978円2022年2月に購入しました。本体にはフィルムを貼ってあります。あまり使っていないため割と綺麗な方だとは思いますが、本体少し傷等あります。以上の事を踏まえた上でのご購入お願いします。神経質な方はご遠慮下さい。ある程度のお値下げも可能ですので、まずはコメ欄にてご相談ください。※動作確認、初期化済みです。付属品全て揃ってます。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#スイッチ#ニンテンドー