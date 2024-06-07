ソンフン アクスタ アクキー ペーパースタンド ラキドロ

ENHYPENソンフンシーグリ2021ペーパースタンド儚い、membership限定、定めのアクスタmanifestoラキドロ儚いグループキーリングペン卒のため出品致します大切に保管していたためすべて状態は良いと思います。定め、グループキーリングは未開封です。ラキドロはフィルムを剥がしていない状態です。FC限定のアクスタの袋が少し破れています。3枚目をご確認お願いします。バラ売り⭕️値下げ交渉⭕️他の出品しているものとまとめ売り⭕️その際は少々お値下げさせて頂きます。ENHYPENジョンウォンヒスンジェイジェイクソンフンソヌニキBTSTWICEASTROENHYPENIVEstraykidsITZYRedVelvetKep1erTEMPESTLESSERAFIMBLACKPINKBIGBANGWannaOnetreasureNCTCherryBulletiKONBOTBEXOGOT7MonsteaXSEVENTEENJO1iniTOMORROWXTOGRTHERaespaCLCfromis_9MAMAMOOMOMOLANDNiziUNMIXXOHMYGIRLSTAYC