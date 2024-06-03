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- 【ラメなし】ももいろ三姉妹等 ビッグクリアフィギュア 三体コンプリート ドラクエ
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商品詳細
ドラゴンクエストのビッグクリアフィギュア３体まとめセットです。古いラメ無しバージョンです。・ビッグクリアフィギュアももいろ三姉妹 (開封済、箱痛みあり)・ビッグクリアフィギュアスライムタワー(開封済)・ビッグクリアフィギュアメタルブラザーズ (開封済)綺麗な状態かとは思いますが、気付いていない傷等の可能性があることをご理解ご了承の上、ご検討ください。※基本的にバラ売りはしませんが、もし提案いただく際は、金額の提示までお願いします。(いくらですか？ は無しでお願いします。)#もりのドラクエ出品一覧#ドラゴンクエスト#ドラクエ#スクエニ#モンスター#ソフビモンスター#魔王#フィギュア#キラキラフィギュア#TAITO#NAMCO
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