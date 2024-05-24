逸品　金工　明治金工　銅網代①銅網　燻煙爆竹　小箱　莨入れ　和骨董　アンティーク

時代を超えた逸品です。逸品 金工 明治金工 銅網代 銅網 燻煙爆竹 小箱 莨入れ 和骨董アンティーク銅網代仕上げの小箱、小物入れです。寸法 13.2x10.4x5.0センチご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読み下さい。最近、ヤフオクや中国のネットショップが当方の写真、コメントを流用した出品がありますが、全く無関係の業者です。詐欺紛いの手口に注意してください。アンティークなりの擦れ、汚れ、染み、ヤケなどあります。画像が全てです。判断のうえ宜しくお願い致します。北海道 沖縄 離島は着払いになる場合があります。#逸品 #金工 #明治金工 #銅網代 #銅網 #小箱 #莨入れ #和骨董 #アンティーク #逸品コレクション #金工のコレクション #デスクアクセサリーのコレクション #燻煙爆竹 #明治金工のコレクション種類...茶道具主な素材...銅



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