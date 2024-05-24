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逸品　金工　明治金工　銅網代①銅網　燻煙爆竹　小箱　莨入れ　和骨董　アンティーク
商品番号 P64329721024
商品名

逸品　金工　明治金工　銅網代①銅網　燻煙爆竹　小箱　莨入れ　和骨董　アンティーク
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

時代を超えた逸品です。逸品　金工　明治金工　銅網代　銅網　燻煙爆竹　小箱　莨入れ　和骨董アンティーク銅網代仕上げの小箱、小物入れです。寸法　13.2x10.4x5.0センチご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読み下さい。最近、ヤフオクや中国のネットショップが当方の写真、コメントを流用した出品がありますが、全く無関係の業者です。詐欺紛いの手口に注意してください。アンティークなりの擦れ、汚れ、染み、ヤケなどあります。画像が全てです。判断のうえ宜しくお願い致します。北海道　沖縄　離島は着払いになる場合があります。#逸品　#金工　#明治金工　#銅網代　#銅網　#小箱　#莨入れ　#和骨董　#アンティーク　#逸品コレクション　#金工のコレクション　#デスクアクセサリーのコレクション　#燻煙爆竹　#明治金工のコレクション種類...茶道具主な素材...銅
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