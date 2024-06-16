スター・ウォーズ エピソード4〜6 (4K UHD) 日本語収録 海外盤

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商品詳細
スター・ウォーズエピソード4〜6(4KUHD)日本語収録海外盤【新品未開封】海外正規品(輸入盤)／ディスク枚数:3枚◉スター・ウォーズエピソード4/新たなる希望◉スター・ウォーズエピソード5/帝国の逆襲◉スター・ウォーズエピソード6/ジェダイの帰還3作全てに日本語音声・字幕有り。※初期言語設定が日本語設定のBlu-ray機器で再生する場合に日本語吹替え/字幕付きで視聴出来ます。※国内Blu-rayプレイヤーで再生可能です。※4KUltraHDの再生には対応環境が必要です。#4K#4KUHD#UHD#4K_UHD#StarWarsEpisode4_6
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