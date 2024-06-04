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DUALSHOCK 3 TALES OF XILLIA2 X Edition
商品番号 R98767498630
商品名

DUALSHOCK 3 TALES OF XILLIA2 X Edition
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 4,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「DUALSHOCK3TALESOFXILLIA2XEdition」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥12362#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#RPG#PlayStation3#PlayStation_3#PS3￼未使用ですが積んでいた為、外箱の状態は良くありませんのでご了承下さいPS3コントローラーテイルズオブエクシリアデュアルショック3
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