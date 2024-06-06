【匿名配送】SCUF スカフコントローラー インフィニティ 4PS Pro

◆商品SCUFスカフコントローラーインフィニティ4PSProフルカスタムおまけ付EMR搭載スカフ公式より購入しました。R5.8/14着使用頻度少なくほぼ新品です。●内訳デザイン:Genesis4PSProEMR:有りトリガーシステム:デジタルタップトリガーバンパー:デジタルタップバンパー左右サムスティック:凹型レギュラー※1グリップ:ハイパフォーマンス振動機能:除去(振動なし)パドル:リアクティブパドル(標準パドル付属)※2合計:¥42,745(追加購入分含まない)※1:凹型ロングスティック追加購入¥2,475右スティックはロングに付け替えています。※2:リアクティブパドル交換キッド追加購入¥3,100標準パドル付属の為、お好みで交換可能です。背面パドル割り当て可能なボタン「○、✖️、△、□、十字キー左・右、L3、R3」日本の代理店で同じカスタマイズで購入しようとすると¥51,603でした。是非ご検討ください。#MR_s商品一覧◆発送・可能な限り1~2日での発送を心がけます。