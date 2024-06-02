最終値下げ 希少 限定1000冊 ロナルド ストゥープス Stoops 写真集 ...

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#RonaldStoops#ロナルドストゥープス#MartinMargiela#マルジェラ#写真集#アート本#作品集#photobook#artbookWorkRonaldFriends:RonaldStoops1980s-2018著者:JunsukeYamasaki編出版社:Printings.jp刊行年:2019年言語:英語/サイズ:21cm×21cm/ソフトカバー/全116ページ/世界限定1000冊アントワープのファッション写真家RonaldStoopの写真集。マルジェラとの初期作を含む1980年代から2018年までに撮影されたカラー・モノクロ写真図版を収録しております。他に複数冊持ってるため、出品致します。ソフトカバーのため、ビニールカバーは外しておりません。頂き物ものですが、目を軽く通しただけの美本となります。※一度人の手に渡った書籍です。中古書籍にご理解ある方のみご検討願います。今後も大切にご愛読いただける方、ご検討のほど宜しくお願い致します。