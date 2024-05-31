ナム ジュン パイク のロボット家族 日本漫遊記 図録

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商品詳細
ナムジュンパイクのロボット家族日本漫遊記図録経年による劣化はあります。シミ、よれ等。1989年6月27日→7月16日福岡市美術館で開催された際の別刷りと思われるもの？もお付けします(写真6枚目)#坂本龍一
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