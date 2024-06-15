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【匿名配送】公認内部監査人 abitus　アビタス　3冊【me09】
商品番号 U81937590891
商品名

【匿名配送】公認内部監査人 abitus　アビタス　3冊【me09】
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パート１　最初の数ページに書き込み多いです。パート２　書き込みなしパート３　耳折れ多いです。書き込みは見当たりません。書き込みは細かいものは見逃している可能性がありますのでご了承ください。　2011年　第５版・商品の状態…CA‥(目立った傷みや汚れはありません)B‥(多少の使用感がありますが、状態の良い商品です)C‥(一部に傷み、汚れがあります)D‥(欠点がある商品です)※個人の感覚の差があるかと思いますので、詳しくは、画像にてご確認ください。【むぎ茶からのお願い】お値引き交渉に関しては原則行っておりません。付属品に関しましてはすべて写しております。タイミングによっては、返信に時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。#公認内部監査人#アビタス#MUGICHA-------------------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。むぎ茶です。MUGICHA　では、家の不用品を中心に出品しております。おすすめはこちら↓↓#MUGICHA古書セール品
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