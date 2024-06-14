ハイキュー!! 原画集 Vol.1~5

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DVD特典に付いてきた原画集になります。暗所で保存しておりました。表紙に少し汚れと傷がありますが、あまり目立ちません。中身は折れ、傷、汚れ一つなくとても綺麗です。中古品として扱ってください。水濡れ防止をし、簡単な梱包で発送致します。即購入⭕️バラ売り❌