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ハイキュー!! 原画集 Vol.1~5
商品番号 I37652557717
商品名

ハイキュー!! 原画集 Vol.1~5
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,809 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DVD特典に付いてきた原画集になります。暗所で保存しておりました。表紙に少し汚れと傷がありますが、あまり目立ちません。中身は折れ、傷、汚れ一つなくとても綺麗です。中古品として扱ってください。水濡れ防止をし、簡単な梱包で発送致します。即購入⭕️バラ売り❌
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