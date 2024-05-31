本物浮世絵木版画#役者・刺青・菊五郎格子の着物」国周

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ご覧いただきありがとうございます。絵師=国周・豊原大判一枚 寸法(縦34.6cmx横24.1cm)#/明治元年版役者は尾上菊五郎と思われます。オリジナル(本物保証)です。状態掏り良、色良、擦れ、汚れ。虫穴補修、裏打は有りません。私物コレクションです。額装。作者経歴天保六年～明治三十三年、六十六歳没。本名は、大島八十八。明治期の役者絵の第一人者であり、その作品は、明治演劇資料としても貴重なものである。価格相場八～三十万円