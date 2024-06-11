2PM トレカ CD セット まとめ売り 台湾 限定盤

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商品詳細
♥️#2pmofficial即購入可♥️画像にあるものすべてセット。未開封多数のため未使用に近いとさせて頂きました。♥️・arenatourREPUBULICOF2PM日本武道館マフラータオル新品未開封2011・アルバムHANDSUPjapanspecialedition新品未開封・マスカレード初回限定盤b未開封dvdトレカ・WinterGames初回限定盤a未開封dvdトレカ・GENESISOF2PM初回限定aCDdvd・member’sselection・2pmof2pm・GROWN・gocrazyspecialedition・GOCRAZYTaiwanspecialCDDVD・HANDSUPKorean・01：59PMjapanspecialedition・GEMTLEMEN’SGAME・ランダムトレカフォトカードポストカードレア台湾盤ポーチ厚みありフォトカード未再生1度再生多め❤️大切に保管していて綺麗ですが過度に神経質な方はお控え下さい(__)#テギョン#Jun.K#ニックン#ウヨン#ジュノ#チャンソン#hottest#yazoo#ペンライト#ペンペントートバッグカフェ韓流
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