☆直筆サイン入り☆　吉木りさ　写真集　2冊セット*

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商品詳細
★例えば、吉木りさが。 ★LaLISA 2冊セットです。2冊とも帯付き初版直筆サイン入りです。バラ売りは考えておりません。経年劣化があるところもありますが通読には問題ありません。神経質な方はご遠慮ください。■値下げ交渉不可水濡れ防止梱包して発送いたします。よろしくお願いします。「例えば、吉木りさが。」下村一喜#下村一喜#下村_一喜#本#生活／諸芸・娯楽12#ぽじしゅん写真集
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