新感覚日本料理　　全8巻

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商品詳細
古い本です。魚の卸し方～串打ち基本から全ての事が学べる本だと思います。日本料理勉強されている方におすすめ致します。ネットワークでは学べない事が沢山あると思います。中は綺麗ですが長期保存の本ですのでご理解頂ける方お譲り致します。
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