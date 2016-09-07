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EXO　レイ　フォトブック
商品番号 M90122623438
商品名

EXO　レイ　フォトブック
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EXOレイのフォトブックです。中国のファンが作ったものです、公式ではないのでご注意ください。１枚目のタグとバック以外全部あります。フォトブック2冊上下トレカ12枚チェンジングカード2枚透けるトレカ？2枚トランプカード54枚ポスターは10枚目の写真のポスターですが、壁に貼ってたので、テープの跡や折れ跡があります。折り畳んで発送いたします。日本ではなかなか手に入らないものなので、ほしい方はぜひ!EXO　エクソ　exo　レイ　lay　kpop　smtown　superjubior　東方神起　NCT
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