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オセロ棋譜集『Royal Road（計９冊）』
商品番号 M74721453096
商品名

オセロ棋譜集『Royal Road（計９冊）』
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年以上前に発行された、詳細解説付きオセロ棋譜集です（計９冊）。現在は、入手困難であると思われます。ばら売りはいたしておりません。経年劣化によるシミ等あるものの、読むのに支障はありません。中古品であることをご理解のうえ、よろしくお願いします。
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