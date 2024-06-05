オセロ棋譜集『Royal Road（計９冊）』

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商品詳細
20年以上前に発行された、詳細解説付きオセロ棋譜集です（計９冊）。現在は、入手困難であると思われます。ばら売りはいたしておりません。経年劣化によるシミ等あるものの、読むのに支障はありません。中古品であることをご理解のうえ、よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming139892.html
http://narcologia.ru/goods/providence152394.html
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