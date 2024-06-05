オセロ棋譜集『Royal Road（計９冊）』

20年以上前に発行された、詳細解説付きオセロ棋譜集です（計９冊）。現在は、入手困難であると思われます。ばら売りはいたしておりません。経年劣化によるシミ等あるものの、読むのに支障はありません。中古品であることをご理解のうえ、よろしくお願いします。



オセロＳ級リーグ豚ラーメン杯の棋譜集 : 黒引き分け勝ち



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