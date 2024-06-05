サボテン科大事典 : 266属とその種の解説　伊藤 芳夫氏 著

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サボテン科大事典 ２６６属とその種の解説



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サボテン科大事典:266属とその種の解説伊藤芳夫氏著古い書物なので若干の色褪せや表紙擦れなどがございますが、中のページなどはびっくりするほど綺麗です。栞紐も全く使っていなかったので、新品同様です。刷は復刊版の方です。定価が今だと50000円を超える品です！よろしくお願いいたします。