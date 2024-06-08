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CCB PERFECT BOOK
商品番号 U93494193688
商品名

CCB PERFECT BOOK
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 7,049 円
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商品詳細

C-C-Bパーフェクトブック付属のカレンダーはありません。カバーに汚れや折れが目立ちます。本には大きな傷みはありませんが古いものですのでご理解いただける方の購入をお待ちしております。プロフィールもお読みください。
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