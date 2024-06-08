M3838●江戸明治和本等＞〈長谷川妙貞書〉蝉小川〈寿福〉瀬見緒河 女筆往来物

●江戸明治和本●〈長谷川妙貞書〉蝉小川［〈寿福〉瀬見緒河］【判型】大本3巻1冊。縦257粍。【作者】長谷川妙躰書。中村三近子補注。【年代等】享保18年1月初刊、文化3年3月再刊。［大阪］勝尾屋六兵衛板。【備考】分類「往来物」。『〈長谷川妙貞書〉蝉小川［〈寿福〉瀬見緒河］』は、長文の雅文6通を綴った散らし書きの女筆手本。江戸中期刊本の目次頁（本文冒頭）に「筆海子長谷川妙貞書」を記載した扉を新たに設けた。内容は上巻に「初子日の文章」「八はたまふで」、中巻に「あやめの節句」「花の宴」、下巻に「都の春」「小倉山のもみち」と題した消息文を収録し、例文の末尾にそれぞれ同様の趣を詠んだ和歌を掲げ、また、稀に任意の語句について細注を施す。本文は大字・無訓の散らし書きだが、細注は付訓。上巻巻首に「女文用世話字づくし」「婦人相性の名寄」「同礫仮名」「女中文章手爾波かなづかひ重宝記」「大ちらし書の例」などを載せるが、これらは全て中村三近子によるもの。★原装・題簽付（一部破損）・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



M3838○江戸明治和本等＞〈長谷川妙貞書〉蝉小川〈寿福〉瀬見緒河 女筆 ...



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聴楽017】 近世の女筆手本(4-女筆手本類の筆者)