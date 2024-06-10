増補 日本書畫骨董大辭典 昭和8年 成光館書店 管G

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商品詳細
●状態：古書のため、全体的にヤケや薄汚れ、当りキズ、天地小口に点シミがあります。特に本体背の傷みが激しくボロボロと剥がれ落ちます。ページ内は概ね良好です。すべてのページの確認はしていませんので見落としがある場合があります。ご了承ください。ご不明な点などお気軽にご質問ください。こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。
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