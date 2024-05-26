TULIP　ANTHOLOGY 2 マル秘本

■チューリップANTHOLOGY2マル秘本TULIPメンバーが語る結成解散の真実再結成財津和夫姫野達也安部俊幸ビートルズ2001年出版。メンバーへの900時間以上のインタビューを実施し、バンドの結成、解散、再結成、それぞれのターニングポイントにまつわる真実が明かされてます。■２０数年前の本ですが大切に保管しておりました。著者：TULIP チューリップ 出版社：クリケットゼファークラブ刊行年：2001 サイズ：A5



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