Void INTUITION Pro

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商品詳細
新品未使用です。即購入大丈夫です。品薄のため公式で購入すると半月以上かかります。VoidGaming社最新カスタムコントローラーです。【商品説明】・取り外し可能な4つの背面パドル・リマッピング機能あり/説明書同封・4つのプロファイルを保存可能/説明書同封・スマートトリガーL2R2あり・スマートバンパーL1R1あり・純正スティック(ブラック)・振動機能なし（除去済み）・強力なグリップを採用安くしているのでお早めに！
http://narcologia.ru/goods/reflector220064.html
http://narcologia.ru/goods/waveform753217.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming618992.html
Void INTUITION
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