Void INTUITION Pro



Void INTUITION



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【Void Gaming】カスタムコントローラー for PS5, PC | FPS E-Sportsコントローラー 背面ボタン スマートトリガー スマートバンパー リマッピング機能搭載 (INTUITION-PRO)



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INTUITION PRO】Voidカスタムコントローラーの使用レビュー・評判



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Void INTUITION カスタムコントローラーのレビュー！ゲームがもっと ...

新品未使用です。即購入大丈夫です。品薄のため公式で購入すると半月以上かかります。VoidGaming社最新カスタムコントローラーです。【商品説明】・取り外し可能な4つの背面パドル・リマッピング機能あり/説明書同封・4つのプロファイルを保存可能/説明書同封・スマートトリガーL2R2あり・スマートバンパーL1R1あり・純正スティック(ブラック)・振動機能なし（除去済み）・強力なグリップを採用安くしているのでお早めに！