1500セット限定の完売品です。数々のナイアガラ作品を手がけたデザイナー中山泰の集大成、NakayamaYasushi'sNiagaraGraphicsを1500セット限定で発売。1972年、大瀧詠一のファースト・アルバムをデザインする\"流れ\"から始まった中山泰と大瀧詠一の繋がりはナイアガラレーベル・ロゴをデザインするという\"流れ\"を経て、〈最初に出会ったものが最終稿〉と大瀧詠一が想う深いつながりとなりこの本に収録されている数々のデザインを生んできました。NakayamaYasushi'sNiagaraGraphicsは1976年3月のNIAGARATRIANGLEVol.1から始まり2018年11月発売のGO!GO!ARAGAINまでの数々のレコードジャケットデザインはもちろん、書籍デザインなどの中山デザインを中山泰本人がコラージュして仕上げたデザインブックです。中山泰が自身のデザインの基本としている\"コラージュ\"。古き良きアメリカをコラージュしてデザインに落とし込み数々のナイアガラグラフィックを作成してきたその手法で過去のデザインをもコラージュし、新しい表現のデザインへと昇華しています。ザ・ナイアガラ・エンタープライズ協力のもと完成した中山泰デザイン、ナイアガラファン必見のデザインブックとなっています。#シティポップ#シティーポップ#citypop#JapaneseCitypop#80'scitypop#ナイアガラレコード#ナイアガラ・レーベル#niagara#大瀧詠一#坂本龍一#高橋幸宏#加藤和彦#ロングバケーション#alongvacation#ロンバケ#サディスティクス#立花ハジメ#大滝詠一#workshopmu!!



中山泰 Niagara Graphics workshop mu!! - アート/エンタメ



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8/1発売 数々のナイアガラ作品を手がけたデザイナー中山泰の集大成 ...



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芽瑠璃堂 ＞ 数々のナイアガラ作品を手がけたデザイナー、中山泰の ...



8/1発売 数々のナイアガラ作品を手がけたデザイナー中山泰の集大成 ...



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8/1発売 数々のナイアガラ作品を手がけたデザイナー中山泰の集大成 ...



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PARTY』 -Nakayama Yasushi & Koiso Tatsuya-中山泰と小磯竜也の2人展 ...



中山泰が手がけた〈ナイアガラ・レーベル〉のデザイン集が限定販売 ...



Nakayama Yasushi's Niagara Graphics2019年8月1日より順次発売｜株式 ...