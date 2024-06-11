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新品未開封◆CLAMP30周年　缶バッジ コレクション　A・B　ボックス　コンプ
商品番号 Q38905576117
商品名

新品未開封◆CLAMP30周年　缶バッジ コレクション　A・B　ボックス　コンプ
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 5,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CLAMP画業30周年記念　缶バッチ　缶バッジキャラバッジコレクションA【1BOX（9個入り）】B【1BOX（9個入り）】※AとBのBOX各１セットです【新品未開封品】【サイズ】直径約5.7cm◆公式説明文◆CLAMP画業30周年記念新規描き下ろしイラストを使用したキャラバッジコレクションが登場！キラキラと輝くデザインが可愛い缶バッジを、是非集めてみてください♪【A　BOX】カードキャプターさくら：さくら、小狼、知世、ケロちゃん、スッピー、モモxxxHOLiCツバサ：モコナ＝ソエル＝モドキ、モコナ＝ラーグ＝モドキ魔法騎士レイアース：光〜〜〜【B　BOX】:ツバサ：サクラ、ファイxxxHOLiC：侑子、四月一日、百目鬼東京BABYLON：北都、昴流、星史郎CLAMP学園探偵団：蘇芳〜〜〜プチプチに包んで箱にいれて匿名配送致します。※お値下げ、バラ売りは考えておりません。（他の品物とまとめて購入の場合のみ、送料分をお気持ちお値引き可能です。ご希望の方は購入前にコメント下さい。）※購入後にバラして必要なもの以外を再出品したりするのはご自由にどうぞ。◆即購入OKです！CLAMPクランプ30周年　限定品　30th京まふ　京都国際マンガ・アニメフェア　2021京都エール　スタンプラリー東京タワー　アニメイト　カフェ　アニカフェカードキャプターさくらCCさくら　ccsakura木之本　桜　小狼　知世　ケロちゃん　スッピー　モモツバサ　xxxHOLiCホリックモコナ　モドキ　ソエル　ラーグ魔法騎士レイアース　獅童　光ファイ　ファイ・D・フローライトツバサ　-RESERVoirCHRoNiCLE-ツバサクロニクルサクラ　姫東京BABYLON東京バビロン皇昴流　すめらぎすばる　皇北都　すめらぎほくと桜塚星史郎　さくらづせいしろうホリック　xxxHolic壱原　侑子　いちはらゆうこ四月一日　わたぬき　百目鬼　どうめきCLAMP学園探偵団鷹村　蘇芳　たかむらすおう他にもCLAMPグッズ出品してますので良ければご覧下さい。グッズ種類···缶バッジキャラクター···コミック・アニメ・ゲーム
http://narcologia.ru/goods/message135827.html
http://narcologia.ru/goods/freshman280056.html
http://narcologia.ru/goods/unusable624874.html
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