浜学園　小6 最高レベル特訓理科

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商品詳細
こちらをご覧いただき、ありがとうございます。2020年度受験のテキストです。浜学園小学校6年生最高レベル特訓理科の風の巻、林の巻、火の巻の合計3巻です。山の巻は、見つかり次第アップします。子供が使用していたので、書き込み等ございます。フリクションペン、鉛筆での書き込みですのでほぼほぼ消すことができます。中古品にご理解のある方のみご購入下さいませ。状態は画像で確認下さいませ。￼
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